На декабрь назначены дополнительные поезда для вывоза граждан Узбекистана с территории Российской Федерации. Поезда № 483/484 сообщением Волжский – Ташкент будут отправляться со ст. Волжский 10, 13, 17, 20, 24 и 27 декабря в 20:50.

Как сообщает пресс-служба Приволжской ЖД, билеты на данное направление уже в продаже. Для оформления билетов пассажирам необходимо обратиться в любую железнодорожную кассу, действующую на территории Российской Федерации, и предъявить документы, подтверждающие узбекское гражданство. Кроме того, оформить билеты на поезд возможно на официальном сайте ОАО «РЖД», а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

По территории Российской Федерации поезд проследует без дополнительных остановок.

Вывоз граждан Узбекистана осуществляется в рамках существующих международных договоренностей между Правительством РФ и Узбекистана.