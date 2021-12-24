Подрядная организация продолжает возведение дороги в обход Волгограда. На данный момент работы на втором этапе выполнены почти на 10%, строительство ведется в рамках запланированного графика.

Как сообщает областная администрация со ссылкой на подрядчика, работы ведутся сразу на нескольких участках объекта, включенного в нацпроект «Безопасные качественные дороги». Так, у пересечения будущей обходной магистрали с федеральной трассой А-260 идет формирование земляного полотна основного хода дороги, для чего на объект уже завезено порядка 500 тыс. кубометров грунта. Специалисты также укладывают дополнительные слои из песка и щебеночно-песчаной смеси, а для их разделения и усиления основания дороги устраивают георешетку. Там же возводят новую транспортную развязку. Для строительства путепровода через трассу А-260 специалисты уже подготовили фундаменты для четырех опор и приступили к формированию ростверков. Кроме того, началась работа по погружению свай на объекте строительства моста через балку Яблоневую.

На пересечении строящегося обхода с региональной трассой Качалино – Степной – аэропорт «Гумрак» приступили к формированию основного хода дороги и съездов с будущей развязки — здесь устраивают нижние слои основания. Продолжается строительство временной объездной дороги и возведение моста через балку Попова, где уже завершены две опоры из пяти, остальные — в разной степени готовности.