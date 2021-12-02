Региональным сельхозпредприятиям будут возмещены затраты на создание садов и уход за ними. На эти цели будет направлено порядка 400 млн рублей в текущем году.

Как сообщает областная администрация, в настоящее время завершен прием документов на предоставление региональных субсидий на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, виноградниками. Всего на поддержку садоводства и виноградарства в регионе в этом году предусмотрено 395,5 млн рублей, что на 167 млн рублей больше по сравнению с 2020-м.

Сегодня в Волгоградской области во всех категориях хозяйств, включая личные подворья, насчитывается 15 тыс. га садов. По предварительным подсчетам в 2021 году валовой сбор плодов в регионе составил порядка 160 тыс. тонн — на уровне прошлого года. Ежегодно хозяйства прибавляют порядка 500 га новых многолетних насаждений.

ИСТОЧНИКОфициальный портал администрации Волгоградской области
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