С 1 января 2022 года в Волгограде будет увеличена стоимость проезда в общественном транспорте. Решение было одобрено депутатами городской думы.

Как сообщает РИАЦ, с 1 января 2022 года в Волгограде вводится единая стоимость проезда по карте «Волна» — размер оплаты на автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутах приравнивается к стоимости проезда на скоростном трамвае и составит 23 рубля. Таким образом, при оплате картой «Волна» стоимость проезда на линии СТ не изменяется, на остальных муниципальных маршрутах — увеличивается на 3 рубля. Для пассажиров, осуществляющих оплату проезда банковской картой, стоимость с 1 января также увеличивается на 3 рубля (с 25 до 28 руб.). Для тех, кто оплачивает проезд наличными деньгами, — на 5 рублей (с 25 до 30 руб.).