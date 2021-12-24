Этой зимой для тех, кто хочет покататься на коньках, залью 25 каков, которые будут находиться в каждом районе города. Готовность катков будет зависеть от погодных условий.

Как сообщает РИАЦ, в Красноармейском районе откроются три катка по адресам: ул. Гражданская, 64, ул. Лазоревая, 223 и ул. Столетова, 48.

В Кировском районе прокатиться по льду можно будет в обновлённом парке «50 лет Октября».

В Советском районе ледовая площадка будет оборудована у ТЦ «Акварель», а также в жилой застройке неподалёку от ЖК «Комарова» (ул. Тимирязева, 17а/1).

В Ворошиловском районе каток традиционно зальют в сквере им. Саши Филиппова.

В Центральном районе уже функционирует площадка в Царицынском парке, а в случае продолжительных морозов заработает и каток в ЦПКиО.

В Дзержинском районе прокатиться на коньках можно будет в парках «Русь» и «Семейный», а также у ТЦ «Парк Хаус».

В Краснооктябрьском районе катки откроются в парке им. Ю. А. Гагарина, у стадиона «Зенит», а также в жилой застройке на ул. Штеменко, 59.

Рекордсменом по количеству катков обещает стать Тракторозаводской район. По информации мэрии, здесь должны открыться сразу десять ледовых площадок: на площади им. Ф.Э. Дзержинского и площади Аттракционов, в парке культуры, а также в жилой застройке на ул. им. Ф.Э. Дзержинского, 42, ул. им. Лодыгина, 1, ул. им. Академика Павлова, 12-14, ул. им. Шурухина, 32, ул. им. Академика Бардина, 15, ул. им. Героев Тулы, 7, ул. им. Н.Отрады,32.