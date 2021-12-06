Для расчистки и обработки дорог по области задействовано 154 единицы спецтехники в минувшие сутки. Бригады обрабатывали дороги противогололёдными реагентами, а также очищали проезжую часть от снега.

Как сообщает областная администрация, наибольшее количество спецмашин привлекли для расчистки проезжей части от снега в Алексеевском, Кумылженском, Камышинском, Руднянском, Котовском, Даниловском, Иловлинском, Клетском, Михайловском, Ольховском, Серафимовичском, Фроловском районах. В Алексеевском, Серафимовичском, Фроловском и Даниловском районе дорожные службы также обрабатывали автомагистрали противогололёдными реагентами. Всего по области за минувшие сутки израсходовали 1,7 тысячи тонн песко-соляной смеси.

Подрядные организации продолжают мониторинг дорожной ситуации в круглосуточном режиме. В случае резкого ухудшения погодных условий на трассах регионального и федерального значения может быть привлечено более 730 единиц техники, а также спецмашины повышенной проходимости.