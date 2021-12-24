В этом году для жителей и гостей города было установлено 25 новогодних фотозон, который расположились во всех районах Волгограда. Фотозоны имеют красочную подсветку ночью и яркое оформление для фото в дневное время.

Как сообщает РИАЦ, красочные новогодние фотозоны есть в каждом районе города, ниже приведен список адресов где ни находятся.

Центральный район:

• Комсомольский сад: светодиодные фигуры шары и ангелы

• Сквер Пушкина: две арки на лестнице в виде оленей, подарки, камин, кот, вальсирующая пара

• Фонтан «Искусство»: украшение «Снежная королева»

• Александровский сад: светодиодные фигуры ангелов

• Аллея Героев: звёздное небо

• ДК Профсоюзов: композиция «Новый год с подарками»

• Пойма реки Царица: тоннель в виде цифр «2022»

• Церковь Иоанна Предтечи: светодиодные фигуры «Свечи»

• На территории возле памятника «Гаситель»: новогодняя фоторамка

• На бульварной зоне пересечения Аллеи Героев и пр. им Ленина – светодиодные фигуры новогодних шаров

Ворошиловский район:

• Площадь Советская: зимний фонтан в форме цветка

• Парк «Сказка»: светодиодная фигура Деда Мороза

• Площадь Чекистов: светодиодные фигуры снеговика, Деда Мороза и северных оленей с санями

• Сквер Пахмутовой: светодиодная композиция «Четыре снеговика»

Советский район:

• В Петровском парке у ДК: светодиодные фигуры снеговик, олень, подарок, шары

• На главной площади микрорайона Тулака: светодиодные фигуры снеговик, гриб, кот

Дзержинский район:

• Самарский разъезд: светодиодные шары, снеговики-музыканты

• парк «Героев-летчиков»: светодиодная фигура «Карета»

• вдоль проспекта им. Жукова светодиодные фигуры: белые медведи, белка, зайчиха с зайчатами, снеговики-музыканты

Красноармейский район:

· Бульвар им. Энгельса: светодиодные фигуры «Карета», «Звезды», «Конь», «Кубики», «Снеговик»

Кировский район:

· МУК ЦКиД «Авангард»: светодиодные композиции: «Снеговик-лыжник с подарками», пять разноцветных звезд, три шара

Краснооктябрьский район:

· Царицынская опера: «Квартет Снеговиков»

· На пл. Возрождения: световой фонтан

Тракторозаводский район:

· На площади перед ДК ТЗР: светодиодные олени

· На площади им. Ф.Э. Дзержинского (перед ТРК «7 ЗВЕЗД»): новогодняя фотозона (Дед Мороз, Снеговик) рядом с елкой.