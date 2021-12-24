В этом году для жителей и гостей города было установлено 25 новогодних фотозон, который расположились во всех районах Волгограда. Фотозоны имеют красочную подсветку ночью и яркое оформление для фото в дневное время.
Как сообщает РИАЦ, красочные новогодние фотозоны есть в каждом районе города, ниже приведен список адресов где ни находятся.
Центральный район:
• Комсомольский сад: светодиодные фигуры шары и ангелы
• Сквер Пушкина: две арки на лестнице в виде оленей, подарки, камин, кот, вальсирующая пара
• Фонтан «Искусство»: украшение «Снежная королева»
• Александровский сад: светодиодные фигуры ангелов
• Аллея Героев: звёздное небо
• ДК Профсоюзов: композиция «Новый год с подарками»
• Пойма реки Царица: тоннель в виде цифр «2022»
• Церковь Иоанна Предтечи: светодиодные фигуры «Свечи»
• На территории возле памятника «Гаситель»: новогодняя фоторамка
• На бульварной зоне пересечения Аллеи Героев и пр. им Ленина – светодиодные фигуры новогодних шаров
Ворошиловский район:
• Площадь Советская: зимний фонтан в форме цветка
• Парк «Сказка»: светодиодная фигура Деда Мороза
• Площадь Чекистов: светодиодные фигуры снеговика, Деда Мороза и северных оленей с санями
• Сквер Пахмутовой: светодиодная композиция «Четыре снеговика»
Советский район:
• В Петровском парке у ДК: светодиодные фигуры снеговик, олень, подарок, шары
• На главной площади микрорайона Тулака: светодиодные фигуры снеговик, гриб, кот
Дзержинский район:
• Самарский разъезд: светодиодные шары, снеговики-музыканты
• парк «Героев-летчиков»: светодиодная фигура «Карета»
• вдоль проспекта им. Жукова светодиодные фигуры: белые медведи, белка, зайчиха с зайчатами, снеговики-музыканты
Красноармейский район:
· Бульвар им. Энгельса: светодиодные фигуры «Карета», «Звезды», «Конь», «Кубики», «Снеговик»
Кировский район:
· МУК ЦКиД «Авангард»: светодиодные композиции: «Снеговик-лыжник с подарками», пять разноцветных звезд, три шара
Краснооктябрьский район:
· Царицынская опера: «Квартет Снеговиков»
· На пл. Возрождения: световой фонтан
Тракторозаводский район:
· На площади перед ДК ТЗР: светодиодные олени
· На площади им. Ф.Э. Дзержинского (перед ТРК «7 ЗВЕЗД»): новогодняя фотозона (Дед Мороз, Снеговик) рядом с елкой.