В связи с ухудшением погодных условий дорожные службы работают в усиленном режиме. К работам привлечено 279 спецмашин. При обработке дорог использовано более пяти тысяч тонн песко-соляной смеси за минувшие сутки.

Как сообщает областная администрация, для обеспечения проезда использовали автогрейдеры, погрузчики, а также комбинированные дорожные машины — работы продолжаются в круглосуточном режиме. Движение открыто по всем направлениям.

В случае необходимости для уборки снега и обработки покрытия противогололедными материалами подрядные организации на региональных магистралях могут задействовать 505 единиц различной техники, ещё свыше 200 единиц транспорта — в распоряжении подрядчиков на федеральных участках трасс.

Дорожники призывают водителей соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы спецтехники.