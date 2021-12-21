Всех желающий приглашают принять участие в онлайн-конкурсе – «Экоёлка-2022», который проводит Ботанипческий сад.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, организаторы предлагают жителям региона своими руками создать экоёлку с использованием натуральных материалов или вторичных ресурсов и разместить ее фото в социальной сети Инстаграм с хештегом #экоёлка2022ВРБС.

Онлайн голосование пройдет до 29 декабря. Победителями станут авторы экоёлок, собравшие наибольшее количество «лайков».

30 декабря состоится подведение итогов онлайн-голосования и объявление победителей. Их ждут призы от ботанического сада – сертификаты на продукцию номиналом 2000 и 1000 рублей, а также ботаническая прогулка по оранжерее, где представлены коллекции тропических и субтропических растений.