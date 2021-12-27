Большинство россиян собираются встречать Новый год дома (89%) в кругу семьи (51%) и смотреть телевизор в полночь (89%). Такие результаты показало исследование билайна, в котором приняло участие 1000 человек из разных городов страны. Получил интересную статистику билайн с помощью сервиса «Мобильные опросы».

Встречать Новый год опрошенные россияне намерены практически исключительно дома (71%) или в гостях (16%). Лишь немногие собираются отправиться в путешествие (2%) или в дом отдыха (3%).

Абсолютное большинство (87%) намерены поставить елку! Причем большая часть опрошенных отдают предпочтение искусственной (68%) и лишь немногие – настоящей (19%).

Большинство опрошенных собираются наряжать елку в том числе советскими украшениями (73%), но далеко не все (27%). Радикально разделились мнения и по поводу того, что должно быть на верхушке елки – красная звезда (30%), какая-то другая звезда (15%), иное украшение (38%) или совсем ничего (10%).

Большинство респондентов ждут подарок. При этом многие пока не знают, что им подарят (40%), некоторые лишь догадываются (15%), но многие решили не испытывать удачу и все обговорили заранее (20%). Увы, четверть респондентов (25%) подарков не ждет.

Салют не является популярным атрибутом праздника. Большинство совсем не планирует запускать его (54%), некоторые намерены наблюдать за запусками со стороны (12%) или же будут запускать сами (15%).

А вот поздравление президента и новогодние куранты – неизменный атрибут Нового года. Смотреть телевизор в момент наступления 2022 года будут практически все (89%). Некоторые – из-за поздравления (68%), некоторые – только для боя курантов (21%).