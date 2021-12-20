Для встречи Нового года Волгоградская областная библиотека для молодежи проведет для своих читателей новогоднюю вечеринку «Оливье под шубой».

Как сообщает пресс-служба библиотеки, вечеринка будет проходить 25 декабря в уютном лофт-пространстве отдела молодежных программ в 15:00. Участники театрального коллектива «БиблиоПерфоманс» подготовят интерактивный новогодний спектакль под названием «Где же Скуби Ду?» по мотивам одноименного мультсериала. Юным гостям предстоит стать не только зрителями, но и участникам театрального действа – отгадывать загадки и персонажей любимых сказок, рассказывать стихотворения и помогать героям.

Сотрудники отдела молодежных программ совместно с центром САМ проведут планинг-сессию «Ваш лучший 22-ой». Расскажут как эффективно рефлексировать и анализировать уходящий год, а также планировать следующий. Участники научатся применять когнитивные практики, узнают, как фокусироваться на главном, внедрить в свою жизнь привычки тайм-менеджмента и здраво оценить свою продуктивность.

Зачем жители Скандинавии переодеваются в чудищ? Что сулит рождественский кот? Какой скрытый смысл несёт в себе праздничная елка и её украшение? Ответы на эти и другие вопросы узнают слушатели лекции «Новогодние традиции и обряды».

Для участников праздника с программой музыкальных произведений для домры и фортепиано выступят студенты Волгоградского государственного института искусств и культуры (кафедра традиционной культуры и народного инструментального исполнительства).

Отдел обслуживания приглашает всех желающих на площадку «Зимняя феерия», где гостей библиотеки ждут игры, конкурсы и мастер-классы, которые смогут развлечь как детей, так и взрослых, помогут зарядиться хорошим настроением и оптимизмом на следующий год.

Череду праздничных забав откроют новогодние конкурсы! Участникам предстоит метко поразить цели в игре «воздушные стрелки», отправиться на поиски «новогодних подарков», проверить «богатырскую» силу легких, удачно «поохотиться» за новогодними трофеями, ответить на шуточные вопросы из «таинственной шкатулки» и пройти еще множество увлекательных испытаний!

Любители мастер-классов попробуют свои силы в изготовлении новогодних украшений, которые можно будет забрать с собой и повесить на елку или подарить друзьям. Гости смогут самостоятельно сделать несколько фигурок зимней тематики из уже имеющихся заготовок, раскрасить их и дополнить дизайн по своему усмотрению лентами, блестками и мишурой.

Почитатели интеллектуальных и логических игр и загадок также найдут себе занятие по душе. Специально для тех, кто хочет испытать свою смекалку, ведущие приготовили ряд заданий, которые, среди прочего, покажут креативные способы применения привычных подручных предметов.