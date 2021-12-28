Начиная с Нового года автобусный маршрут №77 станет ходить по измененный схеме движения.

Как сообщает РИАЦ, с 1 января автобус станет ходить мимо Волгоградского госуниверситета, кардиологического и перинатального центров.

Изменения в схему движения общественного транспорта вносятся по запросам студентов и преподавателей Волгоградского государственного университета, сотрудников и пациентов медицинских учреждений.

При движении по проспекту Университетскому автобусы маршрута № 77 станут поворачивать на ул. В.Петровского, по ней с остановками доедут до ВолГУ и кардиоцентра, где развернутся и по той же улице вернутся на проспект Университетский для продолжения движения по своему обычному направлению. Таким образом, маршрут общественного транспорта дополнили остановки: «ВолГУ» и «Кардиоцентр». Остановка «ТРК «Акварель» на ул. Петровского будет действовать в режиме «по требованию».