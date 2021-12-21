В Волгограде вновь подкорректировали схему движения автобусного маршрута №55. Согласно изменениям в новом году его конечной остановкой вместо площади Куйбышева станет «Детский центр» в Центральном районе.

Как сообщает РИАЦ, автобусы №55 при движении из южной части города будут следовать по ул. Электролесовской до микрорайона Тулака и с остановкой на пл. Куйбышева продолжат движение по улицам Туркменской, Базисной, Рабоче-Крестьянской, проспекту им. Ленина, развернутся на перекрестке с ул. Ленина и по ул. Краснознаменской доедут до «Детского центра».