В Волгограде завершили работы по устранению крупной коммунальной аварии, случившейся 15 декабря. В следствии аварии без отопления осталось 69 многоквартирных дома. Устранением аварии занимались в ночь с 15 на 16 декабря.

Как сообщает РИАЦ, работы были успешно завершены и тепло уже вернулось в дома волгоградцев.

На место ЧП оперативно прибыли аварийные бригады «Концессии теплоснабжения». По предварительной оценке специалистов, восстановление коммуникаций должно было завершиться 15 декабря в 17:00.