В этом году волгоградскими археологами было проведено более 50 археологических исследований. Во время работ ученые исследовали палеолитическую стоянку на правом берегу балки Сухая Мечетка, курганные могильники, одиночные захоронения и курганные группы различных исторических периодов, расположенные в разных районах региона.

Как сообщает областная администрация, археологические разведки выполнены в 22 муниципалитетах. Раскопки проходили в Иловлинском, Дубовском, Октябрьском, Ленинском, Светлоярском, Палласовском районах, а также в Волгограде на правом берегу балки Сухая Мечетка.

По результатам проведенных в этом году исследований 235 артефактов передано в Волгоградский областной краеведческий музей. Коллекцию пополнили уникальные предметы эпохи сарматов и поздних кочевников — фрагменты кольчуги, детали оружия, глиняные сосуды, украшения, а также артефакты эпохи бронзы — котел, зеркало, поясная пряжка в форме лошади, мечи и ножи, колчан и железные стрелы. В планах — передача в фонды музея орудий труда и камней со сколами, образовавшимися в ходе производства орудий. Эти находки обнаружены командой археологов из ВОНПЦ по охране памятников и музея-заповедника «Старая Сарепта» во время исследований стоянки древнего человека «Зимовская», которые проходили в 2020 и в 2021 годах во Фроловском районе. По словам специалистов, объект очень напоминает древнюю мастерскую.

Исследовательские работы по изучению особенностей адаптации неандертальского человека к постоянно менявшимся климатическим условиям в эпоху палеолита провела группа ученых из Института истории материальной культуры РАН, Института географии РАН, МГУ, Сибирского отделения РАН, Волгоградского научно-производственного центра по охране памятников истории и культуры — работы по сбору образцов культурного слоя проходили на территории палеолитической стоянки на правом берегу балки Сухая Мечетка.

ИСТОЧНИКОфициальный портал администрации Волгоградской области
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