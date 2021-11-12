Приобрести товары местных производителей можно в эту субботу 13 ноября на ярмарке «Дары земли Волгоградской», которая будет проходить в Дзержинском районе Волгограда на площадке гипермаркета «Ашан».

По данным РИАЦ, ярмарка будет работать с 07:00 до 17:00. Посетителей ждет широкий ассортимент высококачественной продукции волгоградского производства – мясо, рыба, колбасы и мясные деликатесы, молочная продукция, сыры, плодоовощная продукция нового урожая, соленья, мед и другие продукты пчеловодства.

В ярмарке примут участие волгоградские предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственные кооперативы, фермерские хозяйства региона.