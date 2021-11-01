Для жителей региона организовали работу 12 «горячих линий», где жители смогут получить консультации по вопросам, связанными с «ковидными каникулами» и новыми ограничительными мерами. Звонки будут приниматься с 30 октября по 7 ноября.

Как сообщает областная администрация, по вопросам связанным с записью к врачу, работой медучреждений, получением льготных лекарств и т.д., необходимо звонить 122 или по телефонам комитета здравоохранения Волгоградской области 30-99-98, 30-99-99, 30-99-97.

Представителям МСП, предприятий и организаций на вопросы, связанные с разъяснением действующих ограничений, помогут найти ответ специалисты комитета экономической политики и развития Волгоградской области 35-23-00, ГАУ ВО «Мой Бизнес» 8-800-302-32-03, комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области 35-30-30, а также уполномоченный по защите прав предпринимателей в Волгоградской области 8-902-360-07-02.

Вопросы по социальной тематике можно задавать на «горячие линии» комитета образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области 30-86-00, комитета социальной защиты населения Волгоградской области 30-80-00, комитета по труду и занятости населения Волгоградской области 30-95-00, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области 24-36-41.

Разъяснения по получению государственных и муниципальных услуг можно получить в ГКУ ВО МФЦ 92-40-14; по работе музеев, театров – в комитете культуры Волгоградской области 35-37-00.

Кроме того, с понедельника стартует всероссийская акция #Мывместе. Волонтёры по заявкам будут оказывать помощь в доставке продуктов и лекарств гражданам, которые ограничены в передвижениях.