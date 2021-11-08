Начиная с 8 ноября Волгоградский планетарий возобновил работу после вынужденных выходных. Сотрудники сообщают, что планетарий будет работать без выходных.

По данным пресс-службы планетария, расписание составлено уже на несколько дней. Планетарий будет работать без выходных.

Большая экскурсия по планетарию — ежедневно в 09:10 и 17:10 (с 1 ноября в 11:10 и 15:10). В ясную погоду проводятся наблюдения в астрономической обсерватории. Проводятся как и в дневные наблюдения Солнца в 11:00, 13:00 и 15:00, так и вечерние наблюдения Луны, планет и звёзд по предварительной записи.

Допуск в учреждение и продажа билетов будет осуществляться только при предъявлении документа, удостоверяющего личность и одного из следующих документов:

1) Сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19, подтверждаемый QR-кодом;

2) Справка о перенесенном не более шести календарных месяцев назад заболевании, вызванном новой короновирусной инфекцией COVID-19.

Данные условия не распространяются на лиц, не достигших возраста 18 лет.

Все вопросы можно уточнить по телефону 24-18-80, а также в аккаунтах планетария в соцсетях.