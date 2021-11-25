В следующем году в пяти районах Волгограда планируют установить контейнеры для раздельного сбора мусора, которые согласно контракту будут изготовлены ООО «Волгоградский композитный завод».

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, согласно контракту до конца этого года ООО «Волгоградский композитный завод» обязуется поставить 1262 контейнера для сбора сухих и смешанных отходов. В соответствии со схемой, разработанной комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, установка контейнеров в жилом многоквартирном секторе Центрального, Ворошиловского, Дзержинского, Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов планируется в начале 2022 года.

Волгоградская область на эти цели получила 17 миллионов 174 тысячи рублей из федерального бюджета по решению конкурсной комиссии Минприроды РФ. Регион вошел в число 46-ти субъектов России, которым предоставлена такая помощь уже в этом году. Заказчиком субсидии выступил комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области; средства поступили в городской бюджет, по результатам проведенного мэрией аукциона определен поставщик контейнеров, с которым сегодня и заключен контракт.