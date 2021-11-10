В ближайшие выходные в выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств имени Ильи Машкова пройдет поэтическая выставка волгоградских художниц «Обнажённые». В рамках выставки состоится выступление поэтов, концерт авторской песни, а также лекции от «Интеллектуальных сред».

По данным комитета культуры Волгоградской области, выставка «Обнажённые» посвящена открытости женщины в современном мире. Принятие себя, своей женственности, чувственности и многогранной природы – тема, которую представят в своем творчестве участницы мероприятия. Впервые волгоградцы увидят работы художниц Анны Циганковой, Надежды Лобачевой, Юлии Мануйленко и Варвары Макаровой.

Также во время мероприятия состоится выступление лекторов «Интеллектуальных сред» – кандидата философских наук Александры Воробьёвой, соискателя ВолГУ Валерии Копаневой и клинического психолога Екатерины Башиловой-Селезневой. Среди обсуждаемых тем: «Что значит быть женщиной? Рефлексия своей идентичности» (на примере творческой жизни Фриды Кало и Зинаиды Серебряковой), «Зачем нужно открываться?», а также «Самооценка. Формирование идентичности и последствие мнения, которое никто не просил».

Выставка будет проходить 13 и 14 ноября в выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств имени Ильи Машкова.