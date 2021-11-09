Жители региона могут принять участие в опросе, посвященном раздельному сб ору мусора. Результаты опроса будут использованы для подготовки предложений по совершенствованию системы раздельного накопления и сбора ТКО на территории Российской Федерации.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, для участия в опросе необходимо пройти по ссылке и ответить на ряд вопросов о сортировке в быту отходов. По итогам анализа ответов будет дана оценка готовности населения перехода на систему раздельного сбора ТКО.