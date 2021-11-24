Сразу два новых направления будет открыто в январе 2022 года. Авиакомпания Utair начнет выполнять прямые рейсы в Белгород и Воронеж.

По данным пресс-службы Международного аэропорта Волгограда, с 12 января 2022 года открывается полетная программа в Белгород. Рейсы будут выполняться до 26 марта 2022 года 2 раза в неделю – по средам и пятницам.

Вылет из Волгограда в 08:00, прилет из Белгорода обратно – в 13:50. Время в пути – 1 час 55 минут. На маршруте задействованы самолеты ATR-72-500 вместимостью 70 кресел.

Билеты уже в продаже на официальном сайте авиакомпании Utair. Стоимость билета в одном направлении – от 2 185 рублей (тариф «Минимум», включающий в себя одно место ручной клади габаритами 40x30x20 см и весом до 5 кг).

А с 10 января 2022 года авиаперевозчик начнет выполнять полетную программу из Волгограда в Воронеж. Летать самолеты будут дважды в неделю — каждые понедельник и субботу. Время вылета в Воронеж – 08:20, прилет в Волгоград – 22:00. Время в пути составит 1 час 30 минут.

Стоимость билетов в одном направлении по тарифу «Минимум» – от 1 125 рублей. Тариф включает в себя одно место ручной клади габаритами 40x30x20 см и весом до 5 кг.

На маршруте авиаперевозчик задействует самолеты ATR-72-500 вместимостью 70 кресел.

Программа авиакомпании Utair сформирована на данный момент до 26 марта 2022 года.

Билеты уже в продаже, приобрести их можно на сайте авиакомпании Utair.