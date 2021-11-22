На строительной площадке в Ворошиловском районе строители приступили к обустройству фундамента для новой школы, которая будет возведена на улице Кузнецкой. Общеобразовательное учреждение строится по региональному проекту «Современная школа» национального проекта «Образование» и рассчитано на тысячу мест.

​Как сообщает городская администрация, с помощью специальной техники – крана-копёра – рабочим предстоит погрузить в грунт 1237 железобетонных свай длиной от 6 до 11 метров. В настоящее время специалисты завершили монтаж уже более 200 свай. Следующим этапом станет заливка железобетонного ростверка и монтаж стен нулевого цикла.

Параллельно с этим продолжается устройство котлована глубиной порядка четырех метров, сейчас эти работы завершены на 70%. На объекте ежедневно трудятся 25 рабочих, задействовано более 10 единиц техники.

По условиям муниципального контракта общеобразовательное учреждение будет сдано в эксплуатацию до конца 2022 года. В новой школе предусмотрены 40 классов, многофункциональные спортивные залы (в том числе для занятий лечебной физкультурой), школьный деловой центр, актовый зал на 336 мест, библиотека, лингафонные кабинеты, профильные мастерские и лаборатории, а также современный пищеблок. Кроме того, пространство образовательного учреждения будет адаптировано для детей с ограниченными возможностями здоровья. Возле школы будет оборудован спортивный городок с несколькими площадками, стадионом, беговыми дорожками.