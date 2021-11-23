В семи районах Волгограда специалисты завершили строительство современной системы из 13 локальных очистных сооружений. Объекты включены в региональный проект «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Волгоградской области» нацпроекта «Экология».

Как сообщает областная администрация, проект начали реализовывать в 2019 году, на данный момент все работы выполнены в полном объёме: объекты проходят проверку Госстройнадзора. После получения разрешения на ввод в эксплуатацию и принятия в муниципальную собственность ЛОСы начнут работать в плановом режиме. Это позволит проводить сбор и удаление с территории города 80% дождевых, ливневых и талых вод водоотводящими коллекторами с очисткой до предельно допустимых концентраций взвешенных веществ, нефтепродуктов, а также сократить объём отводимых в Волгу неочищенных сточных вод на 1210 тысяч м3 в год.

Благодаря включению предложений региона в нацпроект «Экология» на 13 водовыпусках в Красноармейском, Кировском, Советском, Ворошиловском, Центральном, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах подрядная организация ООО «Специальные сварные металлоконструкции» смонтировала установки очистки производительностью 100-400 литров в секунду с глубиной заложения до 8 метров от поверхности и всё необходимое оборудование, возвела канализационные колодцы, подпорные стенки из трубошпунта и др.