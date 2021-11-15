Природоохранные мероприятия, посвященные охране птиц, стартовали в регионе с экологического праздника «Синичкин день», который ежегодно отмечается в нашей стране 12 ноября. До начала весны в природных парках пройдут конкурсы, марафоны, выставки, цель которых — обратить внимание детей, подростков, а также их родителей на зимующих птиц.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в природном парке «Усть-Медведицкий» стартовала природоохранная акции «Покормите птиц зимой». Вместе с сотрудниками парка школьники Серафимовичского района будут изготавливать кормушки для птиц, развешивать их и наблюдать за прилетающими пернатыми гостями.

В парке «Нижнехоперский» пройдут детские конкурсы листовок, а также собственноручно изготовленных книг о птицах «Книжка — малышка».

Сотрудники природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» проведут серию уроков и развивающих занятий, на которых расскажут школьникам и воспитанникам детских садов о том, почему зимующие птицы нуждаются в заботе и как правильно их подкармливать.

Итоги акций природные парки традиционно подведут в марте. Победители и активные участники мероприятий будут награждены грамотами и призами