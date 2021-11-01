В Волгограде продолжаются ремонтные работы в дополнительном здании детской школы хореографического искусства «Волжаночка» в Краснооктябрьском районе. После ремонта здание станет вторым для школы. Модернизация проводится в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура».

Как сообщает региональный комитет культуры Волгоградской области, в 2021 году детская школа хореографического искусства «Волжаночка» получила более 14 миллионов рублей на капитальный ремонт дополнительного здания, ввод которого позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в том числе расширить площади для ведения образовательной деятельности.

В настоящее время на объекте закончены работы по ремонту кровли, завершены фасадные работы. Произведена укладка канализационных трубопроводов, проведены электромонтажные работы, оштукатуривание внутренней поверхности наружных стен. Завершены кладка кирпичных стен оконных проемов, покраска наружных стен, монтаж системы видеонаблюдения. Оштукатурены поверхности внутри здания. Ведутся внутренние работы, выполняются работы по водоснабжению и водоотведению, ремонту напольного покрытия. Идёт подготовка под укладку линолеума в раздевалках и к укладке покрытия в хореографических залах.

Напомним, в 2021 году по итогам отбора на предоставление из федерального бюджета в 2021 – 2023 годах субсидий на модернизацию (капитальный ремонт или реконструкцию) региональных и муниципальных детских школ искусств, проведенного Министерством культуры РФ, обновляются 3 детские школы искусств – кроме «Волжаночки» это Кумылженская детская музыкальная школа №1» и Светлоярская школа искусств.

Кроме того в 2021 году в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» ремонтируются 10 домов культуры, модернизируются 6 муниципальных библиотек по модельному стандарту, планируется приобрести 8 автоклубов для обслуживания сельского населения Волгоградской области.