В конце текущей недели в Волгограде состоится первый этап фестиваля «Вместе», который будет проходить в рамках проекта «Столица детского туризма». Мероприятие пройдет в смешанном формате, для участия необходимо зарегистрироваться на сайте vmestefest.ru.

Как сообщает областная администрация, участниками фестиваля станут юные путешественники; все, кому не терпится побывать в разных уголках России. Для участия в нем можно присоединиться к чату, задать любой вопрос, оставить комментарии, поделиться впечатлениями, принять участие в викторинах, опросах и конкурсах — самых активных ждут призы. Трансляция мероприятий пройдет на сайте vmestefest.ru.

Кроме того, на площадках фестиваля состоятся презентации новых маршрутов, ярмарка инвестиционных проектов в сфере детского отдыха (лагеря, санатории, многофункциональные комплексы), конференции, семинары и мастер-классы.

В разработке концепции фестиваля «Вместе» принимали участие специалисты в сфере гостеприимства, а также члены Детского совета по туризму Волгоградской области, который был создан в августе 2021 года, объединив активистов общественных организаций в возрасте от 10 до 15 лет. Второй этап фестиваля в Волгограде планируют провести в очном формате в апреле 2022 года.