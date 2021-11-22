В рамках обновления улицы Мира предлагается убрать с домов наружные блоки сплит-систем, а также остекление балконов. Будет решаться вопрос и по изменению транспортной схемы движения. Архитекторы центра «ВЯЗ» уже представили общественности свою концепцию развития улицы Мира. Проект прошел обсуждение на расширенном заседании Общественной палаты Волгограда совместно с активистами, экспертами и представителями администрации города.

​Как сообщает городская администрация, за основу урбанисты центра компетенций взяли данные, полученные в ходе встреч с жителями жилых домов и владельцами организаций, расположенных на первой послевоенной улице Сталинграда.

Одна из первостепенных задач, поставленных муниципалитетом – масштабное озеленение общественного пространства. Концепция предполагает, что зеленый фонд на данной улице увеличится на 28 %.

Поскольку вдоль ул. Мира располагается ряд знаковых объектов – Волгоградский Главпочтамт, планетарий, а также жилые дома, являющиеся объектами культурного наследия – проводимые работы не должны нарушить исторический облик улицы. Один из наиболее актуальных вопросов – приведение фасадов зданий и наружной рекламы к единообразию. Эксперты настаивают на необходимости очистить фасады исторических зданий от наружных блоков сплит-систем и убрать остекление балконов, не предусмотренное сталинским ампиром. Аналогичной позиции придерживаются и общественники, утверждая, что это в интересах самих жителей исторических домов, поскольку повысит эстетическую привлекательность зданий и оценочную стоимость находящихся в них квартир. В итоге присутствующие согласились с мнением руководства города о том, что концепции реновации по каждому дому на улице Мира должны обсуждаться с самими жителями, и именно владельцы квартир должны участвовать в принятии итогового решения о формате изменений.

Еще один вопрос, который подлежит более глубокой проработке – транспортная схема на данном участке улично-дорожной сети. Поскольку преображение ул. Мира повлечет за собой рост пешеходных и транспортных потоков, для обеспечения удобства и безопасности горожан и гостей областного центра необходимо актуализировать существующую схему организации движения транспорта. После анализа дорожной ситуации специалистами профильных ведомств на обсуждение общественности будет выноситься вопрос о целесообразности изменения направлений движения и создания дополнительных парковочных карманов путем сужения пешеходных зон либо проезжей части.

Сегодня по результатам обсуждений глава Волгограда Владимир Марченко поручил в ближайшие недели доработать концепцию с учетом всех озвученных предложений от общественников и экспертов, после чего представить документ на рассмотрение Градостроительного совета Волгограда, где оценку документу даст профессиональное сообщество архитекторов. Напомним, «Дорожная карта» по обновлению исторической улицы Мира предусматривает общественную экспертизу на всех этапах создания концепции благоустройства.

Концепция благоустройства общественного пространства разрабатывается для всей улицы протяженностью порядка 1,5 километра. Учитывая объем работ, проект планируется реализовать в несколько этапов.

Благоустройство улицы Мира началось в 2020 году со строительства Александровского сада у собора. Также ведется работа по созданию концепции Площади Павших борцов – территория останется в формате классического открытого пространства, максимально сохранив значение территории, закладываемое советскими градостроителями.