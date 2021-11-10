Для волгоградцев в зимний период связь с островом Сарпинский будет обеспечивать один речной маршрут от пристани Руднева. По данным РИАЦ, на направление «Волгоград – Культбаза» теплоходы будут работать до середины ноября, а после с учетом погодных условий.

На зимние каникулы ушло четыре других сезонных речных маршрута с самым большим речным островом Европы — «Красноармейск – Вязовая грива», «Волгоград – Островная», «Тулака — Сарпинский», «Обувная фабрика — Сарпинский».

Актуальное расписание движения теплоходов можно найти на сайте пассажирского порта Волгограда.