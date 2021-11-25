У волгоградцев будет возможность увидеть сказочный поезд Деда мороза, который посетит наш город в рамках новогоднего тура. Праздничный тур стартует 5 декабря и посетит десятки российских городов, включая Волгоград.

По данным пресс-службы Приволжской ЖД, презентация сказочной передвижной резиденции состоялась на Казанском вокзале Москвы при участии Всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга, заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрия Пегова и губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова.

– Я проеду больше 13 тысяч километров, заеду в 36 городов, чтобы жители России почувствовали приближение Нового года. Все желающие могут прийти на встречу со мной, побывать в новогодней сказке, – сказал Всероссийский Дед Мороз.

Поезд отправится из Великого Устюга и будет находиться в пути 40 дней. Он сделает остановки в Вологде, Ярославле, Нижнем Новгороде, Перми, Екатеринбурге, Ижевске, Казани, Самаре, Саратове, Волгограде, Астрахани, Балакове и других городах. Финиширует проект в канун Старого Нового года в Великом Устюге.

– На вокзалах городов поезд Деда Мороза будет стоять днем, где в это время будут проходить праздничные мероприятия. Все желающие смогут встретить состав и сфотографироваться, а тем, кто приобретет билеты, посчастливиться побывать на отдельной праздничной программе внутри передвижной резиденции и пообщаться с Дедом Морозом, – сообщил Дмитрий Пегов.

Передвижная резиденция Деда Мороза – это специальный празднично оформленный поезд, состоящий из вагонов для игр и квестов, салона-приемной, вагона-ресторана и других. В каждом городе, где поезд сделает остановку, дети и их родители смогут поучаствовать в праздничных мероприятиях, отправить поздравительную открытку и получить новогодний подарок из рук зимнего волшебника. В вагоне-лавке будут представлены сувениры и сладости Русского Севера, а в вагоне-ресторане – работать кухня, где повара приготовят уникальные северные блюда по рецептам Деда Мороза.

Узнать подробности о поезде и приобрести билет на один из волшебных детских сеансов можно будет в ближайшее время на сайте ОАО «РЖД».