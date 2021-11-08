Партия новых машин скорой помощи поступила в Волгоград. Автомобили были распределены по медучреждениям региона. Партия из 24 современных автомобилей скорой помощи передана медикам на территории городской больницы скорой медицинской помощи № 25.

По данным областной администрации, 19 спецмашин класса «B» на базе автомобилей «ГАЗ» направлены в районы Волгоградской области, ещё пять «скорых» получили Камышин и Михайловка. Новые автомобили оснащены всем необходимым оборудованием, в том числе для обеспечения комфортной транспортировки пациента в холодное время года. Часть автомобилей полноприводные, что позволяет обслуживать отдалённые и труднодоступные локации.