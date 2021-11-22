В регионе приступили к компенсационным высадкам в Волго-Ахтубинской пойме. 120 тысяч деревьев высаживают в Среднеахтубинском районе Волгоградской области в рамках проекта строительства Третьего пускового комплекса моста через Волгу. На данный момент специалисты высади 60% от запланированного объема. Высадка сеянцев и саженцев завершится в рекомендованные специалистами сроки.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, на 17 из запланированных под компенсационную высадку в рамках первого этапа 30 га, посажено более 60 тысяч сеянцев сосны и около 9 тысяч молодых дубов. Работы ведутся одновременно на пяти участках. К концу ноября общее количество высаженных деревьев составит 120 тысяч.