В рамках благоустройства сквера на площади Чекистов началась укладка нового рулонного газона. Подрядчику предстоит уложить более 4 тысяч квадратных метров газона. Помимо этого в сквере появилось шесть новых розариев. Комплексное обновление территории в Ворошиловском районе реализуется в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как сообщает городская администрация, сейчас укладка травяного покрытия ведется на склоне, примыкающем к тротуару вдоль ул. Рабоче — Крестьянской. Предварительно грунтовая поверхность была очищена от мусора и листьев, подготовлен плодородный слой почвы.

Ранее муниципалитет завершил обустройство поливочного водопровода протяженностью порядка 15 тысяч погонных метров. Новая система полива обеспечит уход за существующими насаждениями и за растениями, которые появятся здесь в ходе благоустройства. Зеленый фонд в сквере дополнят порядка 380 деревьев и кустарников. Объем высадок на территории был увеличен путем использования денежных средств, сэкономленных в ходе ранее проведенных конкурсных процедур. На реконструируемой зоне появятся ели, клены, ивы, багряники европейские, барбарисы Тунберга, два вида спирей, берёзы, кизильники и форзиции.

Одновременно на объекте завершают работы по мощению тротуарной плиткой «верхнего кольца» вокруг памятника Чекистам. Всего специалистам предстоит уложить 3500 квадратных метров тротуарного покрытия. Кроме этого, в ходе реконструкции площади компания-исполнитель продолжает установку уличного освещения из 150 светодиодных светильников. В целях безопасности отдыхающих на объекте установят 24 камеры видеонаблюдения. После завершения строительных работ на территории будет обновлена парковая мебель – на прогулочной площадке появится порядка 20 скамеек с чугунными ножками, лавочки и чугунные урны.

В сентябре этого года исполнитель контракта завершил монтаж отреставрированного гранитного бордюра. Бордюрные блоки специалисты установили на прежние места в строгой последовательности – для этого в ходе демонтажа каждый из них был пронумерован. Помимо этого, на объекте появилось дополнительное гранитное ограждение: бетонный бордюр возле памятника чекистам заменили на блоки из камня. Всего по периметру пл. Чекистов было установлено порядка 200 погонных метров бордюра.

Работы на объекте продолжатся и в следующем году — за это проголосовали сами волгоградцы в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». В ходе второго этапа благоустройства территории подрядной организации предстоит расширить пешеходную сеть, системы освещения, видеонаблюдения и звукового оповещения, установить дополнительные малые архитектурные формы. Продолжится и озеленение участка – в дополнение к насаждениям, которые появятся здесь в ходе первого этапа обновления, подрядная организация должна будет высадить порядка 50 деревьев и более 1100 кустарников, а также уложить более 6500 квадратных метров рулонного газона. Гарантийный срок на все выполненные мероприятия составит не менее 5 лет.