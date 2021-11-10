Специалисты завершили работы по реконструкции транзитной линии электропередачи. Во время работ было реконструировано 134 км ЛЭП 220 кВ «Волга – Заливская». В рамках инвестпроекта стоимостью 4,2 млрд рублей компания «Россети ФСК ЕЭС» рядом с действующей энергомагистралью возвела новую, а также модернизировала подстанцию «Заливская». Старую линию демонтируют.

Как сообщает областная администрация, при строительстве ЛЭП установлено более 680 многогранных стальных опор нового поколения — конструкции характеризуются высокой прочностью, повышенной устойчивостью к ветровым и гололедным нагрузкам. Элементы опор защищены от коррозии методом горячего цинкования. На линии смонтированы современные защитные устройства — свыше 1,7 тыс. ограничителей перенапряжения. Кроме того, новая ЛЭП оснащена волоконно-оптическим кабелем. Развитие цифровых систем связи позволяет обеспечить удаленную наблюдаемость энергообъектов. Благодаря этому повысится скорость реагирования на отклонения в работе сети и устранения неполадок.

На подстанции 220 кВ «Заливская» построено новое здание пункта управления, заменено коммутационное оборудование открытого распределительного устройства 220 кВ, установлены микропроцессорные комплексы релейной защиты, а также система плавки гололеда на отходящих ЛЭП. Проект позволил повысить надежность работы центра питания, от которого зависит электроснабжение потребителей Волгоградской области.