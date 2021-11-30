На текущий год в регионе закончили работы по компенсационной высадки деревьев. Все работы были выполнены согласно плану, который предусматривал высадку 240 тысяч деревьев на территории Волгоградской области в течение 2021 года взамен насаждений, утраченных или пострадавших в ходе строительства или другой хозяйственной деятельности человека.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, новые посадки заняли площадь в 60 га: работа по компенсационному лесовосстановлению позволяет сохранять экологический баланс.

Половина от общего объёма приходится на территорию уникального природного парка Волго-Ахтубинская пойма. Здесь компенсационные посадки из 120 тысяч молоденьких дубов и сосен заняли территорию в 30 га. Самые большие компенсационные площади разместились у хутора Щучий Среднеахтубинского района.

Активное лесовосстановление в Волго-Ахтубинской пойме проводится в рамках возведения Третьего пускового комплекса моста через Волгу: всего планируется высадить 387 тысяч деревьев, 215 тысяч из которых – сеянцы дуба, на общей площади 96,7 га. Уход за посадками будут осуществлять в течение 10 лет.