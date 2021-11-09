В регионе были завершены работы по 151 проекту благоустройства общественных зон и обновлены 15 внутридворовых территорий. Благоустройство ведется в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» и регпроекта «Формирование комфортной городской среда» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Как сообщает областная администрация, 60 общественных пространств получили новую жизнь благодаря федеральным и областным субсидиям в Волгограде (4), Волжском (7), Фролово (5), Суровикино (3), Котельниково (2), Жирновске (3), Камышине (2), Петров Вале (1), Котово (1), Калаче-на-Дону (3), Новоаннинском (1), Палласовке (1), Михайловке (7), Краснослободске (1), Дубовке (1), Ленинске (1), Урюпинске (6), Николаевске (8), Серафимовиче (3). Продолжаются работы на 19 общественных территориях в областном центре, городе-спутнике, Петров Вале и Краснослободске. Кроме того, по нацпроекту привели в порядок 15 внутридворовых зон в Волгограде (8), Фролово (1), Краснослободске (3), Котово (8), Новоаннинском (1). Ещё один двор в городе-герое завершат в ближайшие недели.

По данным облкомсельхоза, в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» в сельской местности также создают обустроенные зоны отдыха, спортивные и детские площадки, а ещё восстанавливают историко-культурные памятники, ремонтируют улицы. К настоящему времени завершено все запланированное на текущий год: 91 проект благоустройства.