Общий объем перерабатываемых овощей новым консервным комбинатом составит порядка 40 тысяч тонн. Комбинат «Ахтуба», который возводят в Волжском, планируют запустить уже в первом квартале 2022 года.

Как сообщает областная администрация, строительные работы на двух блоках уже находятся в завершающей стадии. Рабочие смонтировали металлоконструкции, кровлю и фасад здания. На данный момент ведется установка и пусконаладка перерабатывающего оборудования. По результатам проверки нарушений в части соответствия объекта проектной документации не выявлено.

Как сообщили в комитете сельского хозяйства Волгоградской области, производственный потенциал нового консервного завода составляет до 80 млн банок в год. Если томаты в сезон будут перерабатывать сразу, то огурцы можно вводить в производство постепенно — предусмотрены мощности для хранения этого овоща. Зимой и весной комбинат планирует выпускать овощные салаты — ассортимент консервов и закусок составит около 50 наименований. На комбинате планируют создать 500 новых рабочих мест.