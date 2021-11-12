В регионе для создания «зеленого пояса» высаживают молодые деревья. Этой осенью на территории Волгоградского лесничества высадили 20 тысяч молодых вязов. Регулярные высадки молодых деревьев, которые со временем должны войти в «зеленый пояс» Волгограда и «Южный лесной пояс», являются частью большого экологического проекта «ПосадиЛес».

По данным комитета природных ресурсов, очередная высадка саженцев в рамках проекта проходила на днях на территории Волгоградского лесничества. Сотрудникам подведомственного Облкомприроды учреждения помогали высаживать деревья волонтеры, юнармейцы, учащиеся школы №48, лицея №5, студенты волгоградских вузов, поддержавшие инициативу волгоградского регионального отделения Межрегиональной экологической общественной организации «ЭКА».

Главной задачей «зеленого пояса» вокруг Волгограда является защита города от пыльных бурь, повышения увлажнённости воздуха и поддержания жизнеспособности экосистемы в целом.