Аграрии уже завершают сбор урожая кукурузы. На сегодняшний день было собрано уже 318 тонн зерна, убрано порядка 78% посевных площадей «царицы полей».

Как сообщает областная администрация, в этом году под кукурузу было отведено рекордное количество площадей — порядка 103 тыс. га. Эту культуру выращивают в каждом третьем районе региона. Самая высокая урожайность — в Новониколаевском и Урюпинском районах, где в среднем собирают более 40 ц/га.

Популярность кукурузы у волгоградских аграриев обусловлена высокой рентабельностью культуры, наличием стабильного рынка сбыта. Напомним, в Алексеевском районе Волгоградской области построен и начал работу завод по глубокой переработке зерна кукурузы компании «НьюБио». Предприятие способно ежегодно перерабатывать 135 тысяч тонн сырья, получая такие востребованные продукты как мальтодекстрин, кукурузный крахмал, сухой глютен.

ИСТОЧНИКОфициальный портал администрации Волгоградской области
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