Аграрии уже завершают сбор урожая кукурузы. На сегодняшний день было собрано уже 318 тонн зерна, убрано порядка 78% посевных площадей «царицы полей».

Как сообщает областная администрация, в этом году под кукурузу было отведено рекордное количество площадей — порядка 103 тыс. га. Эту культуру выращивают в каждом третьем районе региона. Самая высокая урожайность — в Новониколаевском и Урюпинском районах, где в среднем собирают более 40 ц/га.

Популярность кукурузы у волгоградских аграриев обусловлена высокой рентабельностью культуры, наличием стабильного рынка сбыта. Напомним, в Алексеевском районе Волгоградской области построен и начал работу завод по глубокой переработке зерна кукурузы компании «НьюБио». Предприятие способно ежегодно перерабатывать 135 тысяч тонн сырья, получая такие востребованные продукты как мальтодекстрин, кукурузный крахмал, сухой глютен.