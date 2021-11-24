Начиная с 29 ноября в Волгограде начнет работать интерактивная площадка «Калейдоскоп IT-технологий», на которой пройдёт серия мероприятий в рамках всероссийской библиотечной акции «Молодёжная неделя цифровых технологий» и Года науки и технологий.

Как сообщает комитет культуры Волгоградской области, молодёжная неделя цифровых технологий – это итог совместной работы лидеров IT-индустрии, библиотек и читателей до 35 лет. Настолько масштабное мероприятие в области IT для широкой аудитории проводится впервые. Неделя цифровых технологий – это возможность узнать больше об инновациях, познакомиться с актуальными трендами и ведущими специалистами IT-отрасли, а конечная цель – это оказание информационной поддержки молодым людям в сфере профориентации, карьерного роста, а заодно демонстрация потенциала библиотек и их инновационного развития.

Организатор акции – Российская государственная библиотека для молодежи при поддержке Министерства культуры РФ, Российской библиотечной ассоциации и Агентства стратегических инициатив.

Волгоградская Горьковка приглашает принять участие в мероприятиях, посвященным цифровым технологиям. Так, будет проведены игры «Призрак в сети» и «Путешествие в IT-Лэнд», состоится мастер-класс по искусству презентации «Будем в тренде вместе», лекция «Домашняя сеть своими руками: надежно и безопасно». Кроме того будет работать интерактивная площадка «Калейдоскоп IT-технологий».

Для тех, кто не хочет выходить из дома, будут организованы онлайн-мероприятия, посвященные актуальным темам цифровой компетентности современного человека: викторина «IT-skills» мастер-класс «Прототип сайта в Figma» и другие.