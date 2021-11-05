Нерабочие дни в регионе продлевать не будут, но вот все принятые ранее ограничения останутся. Такое решение было принято оперативным штабом, заседание которого прошло сегодня.

По данным областной администрации, 8 ноября завершается установленный Президентом период дополнительных нерабочих дней. Предприятия, организации и учреждения Волгоградской области приступают к своей плановой деятельности, в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции. Учитывая складывающуюся на территории Волгоградской области санитарно-эпидемиологическую обстановку, прогнозы специалистов по ее дальнейшему развитию и рекомендации Роспотребнадзора, с целью защиты жизни и здоровья населения от коронавирусной инфекции оперативный штаб счел необходимым:

— сохранить действие режима самоизоляции для жителей в возрасте 60+, а также неработающих людей с хроническими заболеваниями. При этом активизировать работу волонтеров, добровольцев в целях оказания необходимой помощи в вопросах жизнедеятельности самоизолировавшихся людей старшего возраста;

— продлить действие введенных с 30 октября текущего года дополнительных требований при посещении жителями и гостями Волгоградской области непродовольственных магазинов, организаций общественного питания, театров, музеев, фитнесс-центров (т.е. посетителей будут пускать лишь при предъявлении документа о вакцинации QR-кода или отрицательного результата ПЦР-теста. Это не распространяется на несовершеннолетних, а также переболевших коронавирусом за последние полгода);

— распространить действующие в настоящее время ограничительные требования на работу предприятий и организаций социальной сферы, культуры, спорта, бытового обслуживания населения, ряд других предприятий и организаций сферы услуг;

— организовать продажу проездных билетов длительного пользования на общественный транспорт городского и пригородного сообщения, а также социальных проездных билетов с учетом наличия документов о вакцинации или перенесенном не более 6 мес. назад заболевании коронавирусной инфекцией;

— в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации и оперативного штаба необходимо усилить контроль за соблюдением введенных на территории Волгоградской области ограничительных мер с привлечением территориальных управлений органов МВД России, Роспотребнадзора, Росгвардии, органов местного самоуправления Волгоградской области;

— обеспечить во взаимодействии с территориальными органами МВД России и Роспотребнадзора организацию контроля за выполнением постановления Главного санитарного врача Волгоградской области об обязательной вакцинации для работников ряда отраслей и сфер;

— предложить Волгоградской областной Думе, Общественной палате Волгоградской области проработать и внести предложения по усилению мер ответственности за невыполнение установленных требований главного санитарного врача и оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, поручено принять дополнительные меры для разъяснения решений оперштаба. Для этого в органах исполвласти продолжат работу горячие линии.

Татьяна Зубкова.