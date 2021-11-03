В регионе был заключен госконтракт на разработку проекта по ликвидации «белого моря». Контракт был подписан на официальной площадке закупок между комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области и ООО «ГеоТехПроект». Готовые материалы должны быть направлены в Минприроды РФ в 2022 году.

По данным областной администрации, основой проекта ликвидации химически опасного объекта в Кировском районе Волгограда послужат результаты инженерных изысканий, которые проводятся на шламонакопителе «белое море» и прилегающей территории. В настоящее время подрядчиком ООО «ГеоТехПроект» завершены геологические изыскания — порядка 600 проб грунтов, подземных и поверхностных вод, шлама, атмосферного воздуха исследуются в четырёх аккредитованных лабораториях. Специалистам проектного бюро предстоит в срок до середины декабря полностью завершить инженерные изыскания и подготовить 3D-модель объекта.

Напомним, обезвреживание «белого моря» реализуют в рамках регионального и одноимённого федерального проектов «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Решение о ликвидации в один этап всего объёма химических отходов (по предварительным данным, это 3,2 млн кубометров или 4 млн тонн, размещённых на площади 25 га) было принято по итогам рабочей поездки на объект губернатора Андрея Бочарова, руководства Минприроды РФ, профильных федеральных и региональных служб. Старт работ намечен на 2023 год, федеральный центр подтвердил готовность выделения средств.