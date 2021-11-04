Открытие двух новых месторождений полезных ископаемых были подтверждены комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Новые месторождения расположены в Светлоярском районе.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, за этот год четыре недропользователя осуществляли работы по геологическому изучению участков недр местного значения, содержащих проявления общераспространенных полезных ископаемых на территории Волгоградской области. Из них первыми открыты два — Горное месторождение строительных песков и Черновское месторождение глин, суглинков, отнесенные по объемам запасов полезных ископаемых к средней категории. Геологическое изучение обоих участков проведено за счет собственных средств ООО «С.СИСТЕМ» и АО «Каустик» в соответствии с условиями лицензии на пользование недрами. Таким образом, за счет Горного и Черновского месторождений запасы общераспространенных полезных ископаемых в регионе суммарно увеличились на 3,3 млн кубометров. Всего же за счет открытых в течение шести лет 17-ти новых месторождений общий прирост запасов полезных ископаемых составил более 130 млн кубометров.

Напомним, региональным комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии в целях разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых 48-ми пользователям недр выдано 67 лицензий. По итогам прошлого года объем добычи ОПИ в Волгоградской области составил рекордные 6 млн кубометров.