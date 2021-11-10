Жителей региона приглашают принять участие в региональном конкурсе на лучшее благоустройство родника «Родники Волгоградской области». К участию приглашаются неравнодушные жители, волонтеры, организации и учреждения.

Как сообщает природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, конкурс проводится с целью воспитания бережного отношения к природе, благоустройства имеющихся и выявления новых родников, повышения их значения в обеспечении населения чистой питьевой водой. Для участия предлагается три номинации:

— «Лучшее обустройство родника и прилегающей территории»;

— «Лучшая исследовательская работа»;

— «Информирование общества».

Первая — предполагает проведение работ по очистке родника, организации его санитарно-защитной зоны, устройству удобных подходов, установке ограждений и приспособлений для предотвращения попадания мусора, информационных аншлагов, посадке растений.

Для участия в номинации «Лучшая исследовательская работа» необходимо провести работу по изучению того или иного родника, включающую анализ исторических сведений, архивных материалов, физических и химических характеристик, а также возможных источников загрязнения и других проблем, влияющих на качество воды.

В номинации «Информирование общества» нужно представить на суд жюри листовки, газеты, плакаты, буклеты, видеоролики, мультимедийные продукты, презентации, литературные произведения, пропагандирующие бережное отношение к родникам Волгоградской области.

Прием заявок на конкурс продлится до конца ноября. С полными условиями участия можно ознакомиться по ссылке. Итоги будут подведены 15 декабря.