В период нерабочих дней в регионе ввели дополнительные ограничения направленные на защиту жителей и гостей региона от коронавирусной инфекции. На оперативном совещании, которое провел губернатор региона, было отмечено, что ситуация с распространением коронавируса на территории Волгоградской области остается сложной. Борьба с опасным вирусом продолжается по всем направлениям, мобилизованы все необходимые ресурсы и резервы. Система здравоохранения региона, медицинский персонал работают с максимальными нагрузками.

В целях дальнейшей защиты жителей и гостей Волгоградской области от коронавирусной инфекции Андрей Бочаров поставил дополнительные задачи:

— обеспечить в полной мере дальнейшее оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями, а также оказание плановой и экстренной медицинской помощи жителям Волгоградской области;

— в период нерабочих дней активизировать контроль за соблюдением предприятиями и организациями, жителями и гостями Волгоградской области действующих профилактических и ограничительных мер, направленных на сдерживание скорости распространения коронавирусной инфекции и защиту жителей Волгоградской области;

— на основе оценки эффективности действующих профилактических и ограничительных мер в срок до 6 ноября 2021 г. представить оперативному штабу предложения о целесообразности продления принятых мер;

— с целью повышения эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией на территории Волгоградской области подготовить и на текущей неделе провести заседание Клинического совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.