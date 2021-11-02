Зеленые массивы региона продолжают пополняться молодыми деревьями. Так, в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» было высажено 50,6 тысячи сеянцев сосны, акации, дуба, вяза, березы и ясеня высажены на общей площади 19 га в лесном фонде.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в конце октября на территории Николаевского, Даниловского, Котовского, Ленинского, Суровикинского, Ольховского, Серафимовичского, Старополтавского, Новониколаевского и Урюпинского районов высажены 41,3 тысячи саженцев сосны, акации, ирги, дуба, ивы, катальпы, ясеня, вяза и березы на общей площади 16,8 га. В Арчединском, Жирновском, Иловлинском, Новоаннинском, Подтелковском, Светлоярском и Среднеахтубинском лесничествах созданы новые аллеи деревьев лесных культур. Работниками Светлоярского лесничества совместно с АО «Каустик» организовано мероприятие по высадке 150 саженцев тополя «Болле» в парке Воинской славы в центре рабочего поселка Светлый Яр. Заключительное мероприятие акции состоится после ноябрьских праздников: на территории Волгоградского лесничества на окраине посёлка Гумрак планируется высадить 4 тысячи саженцев акации белой.