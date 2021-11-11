В регионе завершаются мероприятия в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». Очередные и уже финальные работы по высадке молодых насаждений прошли возле посёлка Гумрак и в Камышинском районе. В целом за месяц участия в акции высажено 55 тысяч сеянцев сосны, акации, дуба, вяза, березы и ясеня на площади более 20 га.

Как сообщает областная администрация, в 2021 году для старта и завершающего мероприятия акции «Сохраним лес» была выбрана территория лесного фонда в районе посёлков Гумрак и Каменный Буерак, зелёные насаждения которого серьезно пострадали в результате нескольких пожаров. Огонь уничтожил 25 га леса. Высаженные сегодня на месте крупного горельника 4 тысячи сеянцев акации выращены в Краснослободском питомнике. Использование районированного посадочного материала позволяет добиться высокой эффективности производимых работ по лесовосстановлению.

Напомним, Волгоградская область традиционно является активным участником всероссийской акции «Сохраним лес», которая входит в план мероприятий нацпроекта «Экология»: с 2019 года высажены 167 тысяч сеянцев хвойных и лиственных пород на общей площади 80 га, проведено около 6 тысяч уроков природолюбия, лекций, занятий со школьниками и воспитанниками детских садов, убран мусор в лесах на площади более 10 га, заготовлено более 15 тонн семян лесных растений. Участниками стали более 160 тысяч человек.

В целом в этом году в Волгоградской области искусственное лесовосстановление затронет 1505 га на территории всех 22 лесничеств субъекта — на 200 га больше, чем в 2020-м. Ещё 985 га существующих посадок обновят молодыми насаждениями. Не менее 4,5 тысячи га леса планируется восстановить в 2022-2023 годах..