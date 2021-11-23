Волгоградский планетарий представит своим посетителям уникальный спектакль-балет «Щелкунчик», который пройдет под звездным куполом. Подобный спектакль состоится в Волгограде впервые, а представят его «Школа балета XXI век» и ГБУК ВО «Волгоградский планетарий».

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Как сообщает пресс-служба планетария, самая добрая новогодняя сказка о храброй девочке Маше, заколдованном Принце-Щелкунчике и злом Короле мышей, об извечном противостоянии добрых и злых сил и о победе прекрасных чувств. Ее любят взрослые и малыши во всем мире, ведь загадочная история Гофмана — это погружение в волшебный мир детства, наполненный подлинными чудесами.

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Это история о том, как самые невероятные детские фантазии становятся реальностью. Героям сказки предстоит пройти через тяжелые испытания, чтобы понять простые истины – доброте и отваге под силу преодолеть любые полчища недругов, а любящее сердце способно разрушить самые злые чары.

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Показы пройдут:

— 22 декабря, 12:00

— 23 декабря, 12:00

— 25 декабря, 14:00

— 26 декабря, 14:00

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Входит в программу Пушкинская карта

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Справки и бронирование групп по телефону: 8(8442) 24-18-80