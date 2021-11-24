В 19 муниципальных районах региона будет построено 100 станции доочистки воды в новом 2022 году. Возведение подобных объектов позволит решить вопрос с обеспечением жителей сельских поселений качественной питьевой водой, отвечающей всем санитарно-гигиеническим требованиям.

Как сообщает областная администрация, где именно будут построены станции станет известно в 2022 году. Перечень населённых пунктов будет сформирован на основании заявок органов местного самоуправления и лабораторных данных исследований проб воды.

Оборудование смонтируют там, где отсутствует централизованная система водоснабжения, т.е. водоснабжение осуществляется из подземных или искусственных источников (скважины, копани), и ресурс не соответствует современным стандартам.

Установка доочистки воды предназначена для удаления нежелательных химических веществ, биологических загрязнителей, взвешенных твёрдых частиц, загрязняющих пресную воду. Она представляет собой блок-контейнер внутри которого находится четырёхступенчатая система доочистки, состоящая из фильтров различного предназначения, насосов и других вспомогательных узлов. Её производительность – 3 м3 в сутки, что полностью покрывает потребности небольших поселений.