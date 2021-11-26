В эту субботу в музее-панораме «Сталинградская битва» проведут творческий мастер-класс «Цветущая гортензия».

Как сообщает пресс-служба музея-заповедника, мастер-класс будет посвящен Дню матери. На нём все желающие смогут узнать подробности учреждения этого замечательного праздника, а также нарисовать цветок гортензии в подарок маме.

Сбор в вестибюле музея-панорамы 27 ноября в 12:50. Участие в мастер-классе: 100 руб., возрастное ограничение 9+. Начало мастер-класса в 13:00.

Продолжительность мастер-класса 1 час. Количество мест ограничено. Необходима предварительная запись по телефону: 55-00-83.

Напоминаем, что посетители, не достигшие возраста 18 лет, допускаются в музей только при наличии у них средств индивидуальной защиты (масок и/ или респираторов). Остальные посетители должны иметь двухмерный штриховой код (QR- код), подтверждающий факт их вакцинации против новой коронавирусной инфекции или перенесённого заболевания новой коронавирусной инфекцией. Основанием для допуска также считается выданный в бумажной форме или в виде двухмерного штрихового кода (QR-кода) отрицательный результат ПЦР- исследования на выявление новой коронавирусной инфекции, выполненный за сутки до посещения музея.